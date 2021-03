¡Tengan miedo! LeBron James advirtió a toda la NBA: "Es mi hora"

La temporada de la NBA ya comenzó a transcurso su segunda mitad y hay algunos equipos que necesitan hacerlo mucho mejor. Los Angeles Lakers, por ejemplo, tuvieron un fatal último mes a causa de la lesión de Anthony Davis perdiendo 7 de los últimos 10 partidos, lo que los llevó a abandonar el primer lugar de la Conferencia Oeste.

La franquicia angelina se encuentra en el tercer puesto, aunque eso no quedará así mucho tiempo más. Cuando LeBron James habla hay que escucharlo, porque algo importante puede pasar en cualquier momento. El Rey se mostró optimista de cara a lo que queda de temporada regular y le envió un mensaje a toda la NBA.

En la videoconferencia con periodistas del último jueves, LeBron fue absolutamente claro del trabajo que hará en los próximos partidos: "Es mi hora. Es hora de prepararse y hacer ese cambio, esa última vuelta entrando en la postemporada ... No estoy para mirar hacia adelante y decir, 'Está bien, quitemos esto, quitémonos eso'".

LeBron James advirtió a la NBA

"Utilizo la primera mitad de la temporada como en el engranaje 1, 2 y 3, y luego en la segunda mitad en más como 4, 5, 6, y luego, cuando comienzan los playoffs, estás en el 7", advirtió LeBron, quien todavía no dio todo en la presente temporada. “Y esa es la forma en la que siempre me he adaptado en los últimos años de mi carrera, en realidad simplemente subiendo más, más y más a medida que pasan los meses a medida que los juegos avanzan hacia los playoffs", afirmó.

A decir verdad, LeBron James lo está haciendo excelente y, en su temporada número 18, tiene promedios de 25,8 puntos, 8,0 rebotes y 7,8 asistencias, siendo nuevamente candidato al MVP, un premio que no consigue desde la campaña 2012-13. Con sus dichos, no hay que dudar demasiado que apuntará a volver a conseguirlo y volver a colocar a Los Angeles Lakers como los primeros de la conferencia.

