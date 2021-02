"Lo re disfruté": Mariela Fernández sobre la "apoyada" de Elio Rossi

Luego del cruce de ida entre River y Palmeiras, a los futbolistas de La Banda le llovieron una catarata de críticas por el nivel desplegado en la dura goleada que recibieron. Teniendo un partido para el olvido, La Banda cerró una noche catastrófica cayendo por 3 a 0 contra el cuadro de Braisl.

En C5N, buscando recrear el segundo tanto del rival del Millonario, Elio Rossi y Mariela Fernández cuestionaron la forma en la que Robert Rojas marcó a su rival. Como era de esperarse, en las redes sociales el video bizarro de dicho momento no tardó en viralizarse.

En las últimas horas, en diálogo con Radio Once Diez, la presentadora argentina habló sobre lo sucedido y dejó en claro que no se sintió para nada incómoda con lo sucedido. “Yo lo re disfruté. Con Elio Rossi expliqué cómo un nueve se saca de encima a un defensor. Si me guío por el lado estricto de la noticia, yo conté cómo desmarqué y convertí un gol. En la cabeza de la gente se empieza a jugar un juego y ahí se despertó la polémica”, aseguró.

Marcando que tomó con completa naturalidad y calma la recreación que protagonizó junto a su colega de C5N, Mariela completó: "¿Cómo me va a acosar cuando yo en un momento de ese juego, le digo ´cómo quisiera que seas mi atacante’?. Si yo me hubiera sentido incómoda o atacada, ¿hubiera hecho ese comentario? No salí ni aclarar ni a decir nada porque lo viví con mucha naturalidad, me reí”.

