La maldición de El Toro mexicano para Los Angeles Dodgers llegó a su fin

Los Angeles Dodgers son uno de los equipos con más historia de toda la MLB, aunque su suerte en la Serie Mundial cambió rotundamente de un tiempo a esta parte. Para ser más exactos, pasaron 32 años del último campeonato obtenido, que se dio en 1988 ante Oakland Athletics.

Desde aquel título de la década del 80, los Dodgers cayeron en dos finales consecutivas: 2017 ante Houston Astros, y 2018 frente a Boston Red Sox. Por eso, mucho se ha hablado de una posible maldición que podría recaer en un exjugador de la franquicia angelina, pero que justamente es un histórico por lo conseguido.

Fernando El Toro Valenzuela es popularmente conocido como el jugador mexicano que más se ha destacado en la historia de la MLB. Sin embargo, también su fama se ha visto perjudicada por una ‘Maldición’ que cae en sus hombros por la falta de reconocimiento por parte de Los Angeles Dodgers.

La maldición del mexicano en Los Angeles Dodgers

El Toro Valenzuela comenzó a jugar para los Dodgers en 1980, pero una temporada después comenzó a ser grande su legado. El mexicano comenzó el Juego 3 de la Serie Mundial contra New York Yankees y logró blanquearlos la ruta completa. Luego de haber conseguido el campeonato fue nombrado el Novato del Año y ganó el Premio Cy Young al mejor pitcher de la temporada.

Valenzuela, también, fue parte del último equipo de Los Angeles Dodgers que se consagró en 1988, pero en la franquicia no quisieron darle un gran salario al final de 1989. A pesar de haber sido de gran ayuda para los ingresos de la MLB por la famosa Fernandomanía, la MLB no lo incluyó en el Salón de la Fama. ¿La razón? Una de las cosas que deben suceder es que la franquicia le debería haber retirado su dorsal 34, algo que no sucedió.

El final de la maldición

A 32 años del último campeonato, finalmente la maldición de Fernando El Toro Valenzuela, quien actualmente tiene 59 años, llegó a su fin. Los Angeles Dodgers se impusieron a Tampa Bay Rays y se consagraron campeones de la Serie Mundial 2020, algo que no sucedía desde que Valenzuela era parte del equipo.

Lee También