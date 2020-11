Le dice que no a LeBron James: Chris Paul no quiere ir a Los Angeles Lakers

Los Angeles Lakers son el último campeón de la NBA, pero su plantilla sufrirá grandes modificaciones en la agencia libre. Algunos de sus jugadores importantes se convertirán oficialmente en agentes libres y tendrán la oportunidad de seleccionar la mejor oferta de cara a sus respectivos futuros.

Sin mucho margen salarial, la gerencia de los Lakers quiere atraer a una estrella, pero para eso deberán hacerlo mediante traspasos. La lista de jugadores es muy amplia como Zach Lavine o Demar Derozan, aunque ya hay uno específico que le dijo que no a la franquicia de California y no se unirá a LeBron James.

Chris Paul llegó a NBA después de ser drafteado por New Orleans Pelicans, aunque su explosión madurativa se dio en Los Angeles Clippers. A pesar que su pasado lo tiene ligado con esa franquicia angelina, no es necesariamente ese motivo por el cual no quiere ir a los Lakers, sino otro más específico.

Chris Paul no quiere jugar en Los Angeles Lakers

De acuerdo a la información de Stephen A. Smith, el guardia de Oklahoma City Thunder, que está abierto al mercado, entiende que no tiene nada para hacer en Los Angeles: "La razón por la que no quiere ir a los Lakers es que ellos ya están establecidos, ya lo lograron. Realmente no hay nada que él pueda hacer por ellos, es solo lo que ellos pueden hacer por él y eso es perseguir el anillo, no el anillo que Chris Paul quiere hacer. Eso es apilar el mazo", reveló el periodista.

DeMar DeRozan, la opción que ilusiona en los Lakers

El medio The Ringer ilusionó a todo Los Angeles Lakers al revelar un traspaso que se está evaluando internamente en la gerencia californiania. Es sabido que San Antonio Spurs hará grandes modificaciones y, aprovechando eso, quieren obtener a DeMar DeRozan. ¿Qué darían a cambio? Kyle Kuzma y el regreso de Danny Green reencontrándose con Gregg Popovich.

