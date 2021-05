Los resultados que necesita la NBA para tener Lakers vs. Warriors en el Play-In

¡Está cada vez más cerca! El final de la temporada regular NBA 2020-21 teminará en llamas y con dos juegos restantes para Los Angeles Lakers y Golden State Warriors solo se necesitan un par de resultados y el Play-In que todos los aficionados quieren ver se dará.

A los Warriors les quedan dos rivales, primero enfrentará a New Orleans Pelicans el viernes el 14 de mayo, pero este juego no tiene inherencia para que Golden State se quede con el octavo lugar de la Conferencia Oeste.

Debido a la victoria de Memphis Grizzlies sobre Sacramento Kings del jueves 13 de mayo, el ganador del juego entre Warriors y el equipo liderado por Ja Morant, a disputarse el domingo 16 de mayo a las 15:30 ET, asegura la octava posición, segundo lugar de Play-In, en el Oeste.

En otras palabras, solo se necesita que los Warriors le ganan a los Grizzlies y ya estarán esperando por Los Angeles Lakers en el juego de Play-In que todos quieren ver. Ahora sigue lo que debe pasar en el equipo de LeBron James y compañía para que terminen séptimos en la Conferencia Oeste

Una derrota de Lakers y son séptimos: jugarían contra Stephen Curry en Play-In

A Los Angeles Lakers les quedan dos juegos: contra Indiana Pacers (sábado 15 a las 13:00 ET) y vs. New Orleans Pelicans (domingo 16 de mayo a las 21:00 ET); si LeBron James y compañía llegan a perder uno de los duelos irán al séptimo lugar.

En el caso que los Lakers ganen los 2 juegos restantes no aseguran Playoffs de manera directa porque de darse una victoria de Dallas Mavericks más otra de Portland Trail Blazers en los dos juegos que les falta a cada equipo, LeBron y sus compañeros irán al séptimo lugar a la espera que Warriors derrote a los Grizzlies para que se dé Los Angeles vs. Golden State: el Play-In que todos quieren ver.

