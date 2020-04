Los detalles secretos de cómo los Yankees firmaron a Gerrit Cole

Los directivos de los New York Yankees sabían que no iba hacer una negociación fácil porque era el lanzador que todos los equipos querían tener para la temporada 2020 y por ese motivo no dejaron ningún detalle al azar y estudiaron todo, prácticamente todo, sobre la vida de Gerrit Cole.

Con el propósito de convencer a Cole, las directivas de los Yankees organizaron una reunión en una lujosa habitación del Hotel Fashion Island (Newport Beach, California) y lograron recolectar tanta información sobre que el manager, Aaron Boone, sorprendió al lanzador con un detalle único.

Foto: Gettyimages.

“Fue algo especial. No fue algo determinante, pero demostraron seriedad y que la reunión también tendría un toque personal. Creo que fue interesante; ésta es una gran maquinaria y no cabe duda de que valoramos bastante el hecho de que le prestaran atención a ese detalle”, afirmó Cole durante el Spring Training.

Un poco de sabor, a lo Gerrit Cole. ������#YankeesBéisbol pic.twitter.com/pgGak4r3Ze — Yankees Beisbol (@Yankees_Beisbol) February 16, 2020

Resulta y acontece que los directos de los Yankees sorprendieron al pitcher derecho con la misma botella de vino que tomó durante la cena de aniversario con su esposa. Durante la reunión, Cole se sorprendió con esas botellas de Masseto Merlot (2004 y 2005) que son catalogados como unos de los mejores vinos tintos del mundo.

Un detalle fundamental que ayudo para que Gerrit Cole se inclinara por firmar con los Bombarderos del Bronx. No solo estaban contratando a un lanzador, también firmaron a una persona de la que se tomaron el tiempo de investigar sus gustos y uno de sus mayores hobbies: los vinos.

Lee También