Los jugadores NBA fueron informados que la liga seguirá en una ciudad burbuja

Lo que empezó siendo una especie de broma que pocos se creían, terminó siendo la mejor idea que a alguien se le haya ocurrido. "En este momento no hay malas ideas”, había dicho JC Tretter, el presidente de la Asociación de Jugadores de la NFL. En la NBA, tampoco las hay.

La “Burbuja” toma cada vez más preponderancia y parece ser la mayor iniciativa posible para que la temporada de la mejor liga de baloncesto se reanude. Con Orlando como su sede principal, sería el sitio en el cual se agrupen los mejores jugadores para intentar no contraer coronavirus.

Tan importante es esta estrategia, que los jugadores ya fueron notificados al respecto. De hecho, Jared Dudley, jugador de Los Angeles Lakers, se refirió al respecto: “Habría una presión extra para potencialmente no salir, así no te contagias Covid-19. Tenemos que mantenernos en la burbuja, tenemos que estar aislados. Será duro por dos meses, pero es algo que deberemos sacrificar”.

“Te permitirán salir. Si terminas saliendo, porque te dan esa libertad, y regresas con Corona, no podrás jugar. Siempre hay alguien fuera del molde. Los jugadores top de la liga nos mantendrán en la burbuja y no dejarán salir a nadie. Deberá ser esa una regla de equipo, si no es de la liga”, profundizó en una videoconferencia con reporteros.

Dudley, además, citó de la idea a Adam Silver, comisionado de la NBA, y a Michele Roberts, directora ejecutiva de la NBPA, por lo que la ciudad "burbuja” es realmente la solución que más acérrimos ha encontrado la liga para volver a la actividad.

