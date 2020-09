Exclusiva: los tres mejores jugadores en la historia para el relator estrella de la NBA

“Hola, gracias por el interés”, fue el saludo de Álvaro Martín para Bolavip. Su voz era imponente y de entrada un poco intimidante, pero la humildad y el respeto de uno de los relatores insignia de la NBA iban hacer del diálogo exclusivo que tuvimos una conversación imperdible con los cocimientos y pasión que solo el creador de frases como “Mujeres y niños primero”, “Ingresar a la chiquita” y “Desde tercera dimensión”, puede tener.

No lo podíamos dejar escapar de la pregunta que todos los fanáticos de la NBA querían saber: ¿cuáles son los mejores jugadores en la historia? Y con un concepto firme y claro, Álvaro Martín dijo que no le gustan hacer ese tipo de elecciones porque cualquier opinión es válida y no hay una evaluación absoluta.

Entonces, ¿Martín no eligió a los mejores jugadores en la historia de la NBA? ¡Claro que no! Bolavip insistió y logró que Álvaro diera los nombres de los tres jugadores a los que considera indiscutibles a la hora estar en cualquier elección de los más destacados de todos los tiempos.

“Nunca he pensado de la manera de tener que elegir un top 5 de los mejores en la historia de la NBA, pero si hubiese el consenso del mundo incluyendo los peritos (expertos) tienen que colocar a LeBron James, Michael Jordan y Bill Russell. De ahí en adelante, hay debate incluyendo a Kobe Bryant y a Kareem Abdul-Jabbar e incluyendo muchos otros”, respondió Martín.

¿Y en qué orden los pondría el relator estrella de la NBA? “Va haber un consenso que estos tres jugadores (LeBron James, Michael Jordan y Bill Russell) van estar en algún orden en la gran mayoría de esos homenajes a los míticos y grandes de todos los tiempos. Si tuvieses en frente al millón de quintetos presentados por el millón de personas, incluyendo a los expertos, estos tres estarían ahí”.

