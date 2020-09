¿Y los del pasado? El polémico top 5 de los mejores en la historia para Iverson

Un drible por aquí, un crossover por allá: los rivales quedaban en el camino y los puntos era un sello garantizado. Allen Iverson deslumbró las duelas de la NBA durante 14 temporadas con números y estadísticas que lo llevaron a ingresar al Salón de la Fama.

Así como lo hacía en las canchas de la NBA, lo hace a la hora de declarar y en un episodio de All The Smoke con Matt Barnes y Stephen Jackson disparó desde todos los lados y hacia todas las direcciones con unas declaraciones que revolucionaron el mundo del mejor baloncesto del planeta.

Al ser interrogado por su Mount Rushmore (los mejores cinco jugadores en la historia de la NBA) Iverson no dudó ni un solo instante en elegir a Michael Jordan como el G.O.A.T. por encima de jugadores como LeBron James, Kobe Bryant, Stephen Curry y Shaquille O'Neal.

“Mi favorito siempre será Mike, ya sabes a qué me refiero. Kobe, sabes a qué me refiero, mi uno y dos. Y LeBron, sabes a lo que me refiero, tan genial ... obtuve Bron No. 3. Kobe es lo más parecido a Mike para mí y luego LeBron es sin duda LeBron James. Está en una clase solo. Y luego, ya sabes, Shaq y yo simplemente, sabrás lo que siento por Stephen Curry”, afirmó Iverson.