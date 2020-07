Será una temporada atípica, de eso no hay dudas. Solo se disputarán 60 juegos y varias estrellas no estarán presentes, pero eso no quiere decir que te perderás de los mejores juegos del calendario 2020 de las Grandes Ligas. Así que toma nota y aparta tu agenda.

El primer enfrentamiento que no te puedes perder será los tres juegos entre Washington Nationals y New York Yankees que se disputarán el 23, 25 y 26 de julio. Se espera que para el Opening Day haya un duelo de grandes lanzadores entre Max Scherzer y Gerrit Cole.

Los Yankees enfrentarán a los Nationals en el Opening Day (@LasMayores)

La serie de dos juegos entre Los Angeles Dodgers y los Houston Astros también serán para alquilar balcón, jugarán el 28 y 29 de julio. Entre los partidos imperdibles de este 2020 repiten los Astros con sus tres enfrentamientos contra Oakland Athletics del 7 al 9 de agosto.

El clásico de Chicago tampoco te lo puedes perder con la tripleta de juegos del 21 al 23 de agosto entre White Sox y Cubs. Un duelo entre una gran rotación de abridores y la potencia de los bateadores se vivirá con los tres partidos que tendrán Minnesota Twins y Cleveland Indians del 24 al 25 de agosto.

Los Yankees vuelven aparecer en el cartel de juegos estelares con los dos partidos contra Tampa Bay Rays el 31 de agosto y dos de septiembre. Atlanta Braves vs. Washington Nationals se enfrentarán en tres ocasiones, del 4 al 6 septiembre, y prometen dar espectáculo.

El segundo equipo más ganador en la historia de la MLB, St. Louis Cardinals, tendrá una tripleta de juegos estelares contra Cincinnati Reds del 11 al 13 de septiembre. El listado de las mejores series lo cierran los tres partidos entre Braves y Mets del 18 al 20 de septiembre.

Lee También