Luego de la crítica de Donald Trump, Drew Brees le respondió en un gran comunicado

Drew Brees es el jugador más polémico por estas horas. El quarterback de New Orleans Saints opinó acerca de los jugadores que se arrodillaban en los partidos en contra del racismo, razón por la cual obtuvo el apoyo de Donald Trump. Sin embargo, Brees se arrepintió, algo que el presidente de Estados Unidos no dejó pasar.

“Soy un gran admirador de Drew Brees. Creo que es realmente uno de los mejores mariscales de campo, pero no debería haber retomado su postura original en honor a nuestra magnífica bandera estadounidense. Deberíamos estar de pie erguidos y altos, idealmente con un saludo o con la mano en el corazón. ¡No de rodillas!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter, provocando la respuesta del jugador.

En un gran texto en Instagram, Brees respondió: “A través de mis conversaciones en curso con amigos, compañeros de equipo y líderes de la comunidad negra, me doy cuenta de que esto no es un problema con la bandera estadounidense. Nunca ha sido. Ya no podemos usar la bandera para alejar a las personas o distraerlas de los problemas reales que enfrentan nuestras comunidades negras”.

Drew, además, se refirió al caso de Colin Kaepernick, producido hace tres años: “Lo hicimos en 2017, y lamentablemente lo traje con mis comentarios esta semana. Debemos dejar de hablar sobre la bandera y dirigir nuestra atención a los problemas reales de la injusticia racial sistémica”.

El experimentado jugador de la NFL parece haberse expresado desde el corazón, aunque resultará complicado de olvidar por los fanáticos cada vez que pise un campo de fútbol.

