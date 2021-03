"Aún puedo jugar, pero siento que es momento de retirarme": Drew Brees

Fue este domingo 14 de marzo, cuando la National Football League (NFL) recibió la dolorosa noticia. En su cuenta oficial de Instagram, Drew Brees anunciaba el término de su carrera como mariscal de campo luego de 20 temporadas, 15 de ellas jugando para New Orleans Saints, donde ganó un Super Bowl y un premio al Jugador Más Valioso.

Han pasado cuatro días desde su revelación, y el ex quarterback ha entregado más detalles respecto del porqué tomó esta drástica decisión, y lo hizo en conferencia de prensa de su nuevo trabajo, en la cadena NBC Sports donde ejercerá como analista de juegos tanto del certamen profesional como de los partidos de la Universidad de Notre Dame.

"¿Podría seguir jugando? Sí, seguramente. Pero también cuido de mis hijos, mi familia, la edad de mis hijos y todo eso. Debe haber un balance. Así que sentí que lo necesitaba. Lo sabría cuando fuera el momento. Sentí que era lo adecuado", aseguró Brees.

Brees y las razones de su retiro de la NFL



En ese sentido, el ahora ex jugador agregó que "siempre he dicho que mientras pueda jugar a gran nivel, me divierta haciéndolo y me mantengan sano, haré esto. Obviamente tuvo algunas lesiones en los últimos años que me frustraron, ambas muy raras, pero no creo que fueran lesiones que dijeran que estaba envejeciendo".

Respecto de su nueva labor como analista de NFL en la cadena NBC, Brees comentó que "puedo hablar sobre el fútbol. Todavía puedo comer, dormir y respirar el juego de fútbol. Todavía puedo mostrar mi amor y pasión por el juego, pero de una manera diferente".

Durante sus 20 años de carrera en la competición, el mariscal de campo fue nominado en 13 oportunidades al Pro Bowl y estuvo en el primer equipo All-Pro en tres ocasiones, además de ganar dos veces el galardón al Mejor Jugador Ofensivo.

