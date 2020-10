El abecé de la Serie Mundial de la MLB: todo lo que tienes que saber del Clásico de Otoño

Los Angeles Dodgers y Tampa Bay Rays darán comienzo a la Serie Mundial de la MLB este martes, en una nueva edición del Clásico de Otoño que promete ser apasionante y donde los horarios y pronósticos ya están definidos. Sin embargo, detrás de la misma hay una historia y todas las preguntas serán respondidas en el siguiente listado. El abecé de la tan esperada Serie Mundial.

Explicación de la Serie Mundial de la MLB:

Como es habitual en los deportes de Estados Unidos, las finales se definen en base a los campeones de sus respectivas conferencias o ligas. En este sentido, en la Serie Mundial se enfrentan los campeones de la Liga Americana y Liga Nacional, dándole lugar al campeón de las Grandes Ligas.

La primera edición de la Serie Mundial de la MLB:

En total ha habido 114 ediciones, que dieron lugar a 114 equipos que se consagraron campeones. Lógicamente, la primera tiene una importancia doble y, allí, se consagró Boston Americans que se impuso sobre Pittsburgh Pirates 5-3, en la serie al mejor de ocho juegos.

El equipo más ganador en la historia de las Series Mundiales:

New York Yankees fue el amo y señor de la MLB por varios años, aunque no logra ser campeón desde 2009. No obstante, nadie le quita que se ha impuesto en 29 de las 114 Series Mundiales disputadas. El absoluto dominador y más ganador.

El equipo que más Series Mundiales ha disputado:

Como era de esperar, New York Yankees también es la franquicia que más veces ha disputado el Clásico de Otoño, con 40 presencias. Es decir, los Yankees perdieron 11 finales y ganaron 29.

El pelotero más ganador en la historia de las Series Mundiales:

Lawrence Peter Berra, más conocido como Yogi Berra, es el pelotero que más veces se coronó en las Series Mundiales de la MLB. Jugando para New York Yankees tiene el récord de haber obtenido diez veces el campeonato entre 1946 y 1962.

Los equipos que nunca ganaron la Serie Mundial de la MLB:

Tampa Bay Rays tiene una cita con la historia, porque nunca han podido ganar un campeonato MLB. Los restantes equipos sintítulos son Seattle Mariners, Texas Rangers, Milwaukee Brewers, San Diego Padres y Colorado Rockies.

Cuántos campeonatos tienen Los Angeles Dodgers:

Los Angeles Dodgers no se consagran en las Series Mundiales de la MLB desde 1988, pero eso no quiere decir que no sea un equipo histórico. De hecho, los Dodgers se consagraron en un total de seis ocasiones.

Cuántos juegos hay que ganar para llevarse el campeonato:

Para ser campeón de la Serie Mundial de la MLB, hay que ganar cuatro juegos. Es decir, se disputa al mejor de siete encuentros como también sucede en la NBA.

Las fechas de la Serie Mundial de la MLB 2020:

El primer juego entre Los Angeles Dodgers y Tampa Bay Rays se llevará a cabo el lunes 20 de octubre, mientras que los juegos restantes se disputarán el martes 21, viernes 23 y sábado 24. De ser necesario, el quinto, sexto y séptimo se jugarán el domingo 25, martes 27 y miércoles 28 de octubre.

El escenario elegido para la Serie Mundial de la MLB 2020:

Debido al contexto mundial por la pandemia del coronavirus, los equipos no serán locales en sus estadios y la MLB se adaptó a ello. Por esta razón, cada uno de los partidos se llevarán a cabo en el Globe Life Field de Arlington, situado en Texas.

