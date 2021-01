The New York Post destruye a Alex Rodríguez por compararse con Hank Aaron

El pasado 22 de enero de 2021 Hank Aaron falleció y estremeció al mundo de la MLB porque una de sus máximas leyendas murió. ESPN Radio no lo podía dejar pasar por alto y realizó un programa especial junto Alex Rodríguez para homenajear a uno de los grandes bateadores que pasó por las Grandes Ligas.

Lo que parecía ser un digno homenaje, terminó siendo una dura crítica por parte del diario The New York Post. A través de un artículo escrito por el redactor Phil Mushnick se destruyó a pedacitos a Rodríguez por el simple hecho de compararse con Aaron.

“Alex Rodríguez comparándose con Hank Aaron apesta a hipocresía de ESPN”, fue el título del polémico artículo que sentenció a A-Rod por la sanción que recibió en 2013 al consumir sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento. Mushnick y The New York Post no perdonan al expelotero de los New York Yankees.

“Aaron jugó el juego limpiamente y con dignidad. Se ganó un respeto histórico. Rodríguez dejó en dos ocasiones ‘El Juego’ y su legado en descrédito histórico. Era un tramposo y mentiroso de las drogas, aunque tanto ESPN como Fox trabajan incansablemente para promover la idea de que todos los fanáticos del béisbol lo aman”, fue parte de la nota de The New York Post.

Hank Aaron, un referente para Alex Rodríguez en la MLB

“Estoy desconsolado al escuchar el fallecimiento del legendario Hank Aaron. Hank fue uno de mis héroes y modelos a seguir. Un verdadero gigante del juego y del mundo. Uno de los mejores jugadores de béisbol de todos los tiempos. Allanó el camino para muchos otros. Un verdadero pionero.”, fue el mensaje de Alex Rodríguez por la muerte de una de las leyendas de la MLB.

Alex Rodriguez comparing himself to Hank Aaron stinks of ESPN hypocrisy https://t.co/ayjqEA4shg pic.twitter.com/31j3Ocx8WN — New York Post Sports (@nypostsports) January 29, 2021

