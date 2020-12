Ya no es el dinero: los Yankees no quieren darle lo que pide DJ LeMahieu

Las negociaciones siguen y no se llega a buen puerto. Los términos son fijos para ambas partes y parece que un acuerdo está cada vez más lejos de lograrse. Los New York Yankees y DJ LeMahieu siguen sin ponerse de acuerdo y el segunda base se aleja de ‘La Gran Manzana’.

Hace unos días se conoció la diferencia de dinero que tenían los Yankees y LeMahieu para llegar a un acuerdo y aunque no era una suma inalcanzable, todo parece indicar que otro aspecto pesaría más a la hora de volver a contratar al estelar pelotero.

Según informó Bob Klapsich, de NJ.com, lo que pide LeMahieu para volver a jugar en los Yankees o para cambiar de equipo es un contrato por $125 millones de dólares a cambio de cinco años. He ahí el nuevo problema: ¡El tiempo!

Los Yankees no estarían dispuestos a darle lo que pide DJ LeMahieu porque no quieren comprometerse a un periodo tan largo como lo sería un contrato a cinco años. Además, se conoció que el equipo de New York le hizo una oferta lejos de lo que pide el segunda base.

La oferta de los New York Yankees a DJ LeMahieu

Los New York Yankees le habrían ofrecido a DJ LeMahieu $75 millones dólares y cuatro años: $50 millones y una temporada lejos del pedido del segunda base, quien fue el jugador con el mejor WAR ( 8.7 -Porcentaje de Victorias sobre Reemplazo-) en los últimos dos años de la franquicia.

