¿Fin de la historia? DJ LeMahieu buscaría otro equipo fuera de los Yankees

Es la novela del mercado de la MLB 2021. Los New York Yankees quieren volver a firmar a DJ LeMahieu y el estelar segunda base le gustaría seguir en los ‘Bombarderos del Bronx’. Entonces, ¿qué pasa? Simple y sencillo: los números no cuadran y el final de esta historia parece cerca.

La diferencia económica entre lo que pide LeMahieu y lo que ofrecen los Yankees es de unos buenos millones y como las negociaciones no han llegado a buen puerto, una nueva información surgió. El destino del segunda base estaría cada vez más lejos de New York.

Según informó Joel Sherman, de The New York Post, la prioridad de los Yankees sigue siendo DJ LeMahieu, pero el agente del pelotero estaría tomando una actitud de empezar a escuchar otras ofertas para ejercer presión sobre el equipo de New York.

La estrategia del representante de LeMahieu estaría basada en el principal argumento que el segunda base ha sido el mejor jugador de los Yankees en las últimas dos temporadas de las Grandes Ligas. ¿Hay alguna duda de eso? Los números tienen la respuesta.

Los números de DJ LeMahieu en los New York Yankees

Con tan solo dos temporadas en los New York Yankees, DJ LeMahieu ganó dos Bates de Plata, un título de bateo, estuvo dos veces entre los cinco jugadores con más votos al MVP, fue una vez All-Star y acumula un promedio de .336 como producto de 36 jonrones, 129 carreras impulsadas y un WAR (Porcentaje de Victorias sobre Reemplazo) de 8.7: el mejor en los ‘Bombarderos del Bronx’ en los últimos dos años.

Lee También