Vuelven a acusar a Houston Astros de robar señas en MLB

Todavía persiste en la memoria del ambiente y los fanáticos de la Major League Baseball (MLB), el escándalo protagonizado por Houston Astros cuando robo señales de otros equipos en la temporada 2017, en la cual fue campeón; pero, esta situación pudo haberse prolongado en el tiempo.

Es que si bien fueron multados por las Grandes Ligas con $5 millones de dólares y la pérdida de sus selecciones de primera y segunda ronda en el Draft de 2020 y 2021, donde además fueron suspendidos el gerente general Jeff Luhnow y el mánager A. J. Hinch, la realidad es que mantuvieron este esquema ilegal en el tiempo.

Así lo aseguró el periodista de la cadena SNY, Andy Martino, quien presentó su libro, llamado "Cheated: The Inside Story of the Astros Scandal and a Colorful History of Sign Stealing", donde acusó a los Astros de robar señas durante la postemporada 2019 donde llegaron a la Serie Mundial.

Houston Astros volvió a robar señas en MLB



Entre los detalles que se cuentan en la publicación, que ya está a la venta, se expresa que este nuevo esquema se llevó a cabo durante la Serie de Campeonato de la Liga Americana 2019 ante New York Yankees, con una pequeña modificación en comparación con 2017.

Martino asegura en su libro que, a diferencia de lo ocurrido cuando fueron sorprendidos, donde descifraron pitcheos rivales y posteriormente notificaban a los bateadores a través de golpes en cestos de basura, para ese año Houston Astros utilizaba aparatos de masaje y silbidos, de hecho, estos últimos fueron denunciados por el manager de los mulos, Aaron Boone, pero ignorados por los umpires.

Coincidencia o no, al igual que en 2017, la franquicia de Texas se quedó con la Liga Americana en 2019 y llegó a la Serie Mundial, donde esa vez, cayó ante Washington Nationals.

