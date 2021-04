Días de furia en New York Yankees: afición pide despido de Aaron Boone

Definitivamente se les acabó la paciencia. Ser testigos de la peor campaña en el siglo 21 y viéndolos muy lejos de los mejores equipos de la temporada 2021 de Major League Baseball (MLB), terminó por agotar a los aficionados de New York Yankees, quienes pidieron acciones inmediatas en contra del manager Aaron Boone.

Durante la parte baja de la novena entrada, previo a anotar la única carrera en la derrota por 1-4 en el Bronx ante Atlanta Braves, el público presente en el Yankee Stadium comenzó a gritar a viva voz "Fire Boone!" (despidan a Boone), además de volver a abuchear a los jugadores terminado el partido.

El problema para Boone es que en lo que va de la temporada 2021, los Yankees tienen el segundo peor porcentaje de bateo (.205), la tercera cantidad más baja de carreras anotadas (59) e impulsadas (55), la cuarta más baja en hits (113), y la quinta en cuadrangulares (17).

Ante esta situación, el gerente general del equipo, Brian Cashman, si bien sostuvo que el propietario Hal Steinbrenner está preocupado por el presente de la institución, no está en sus planes sacar de su puesto al estratega pues tienen plena confianza en su trabajo.

"Steinbrenner está decepcionado; pero no somos reaccionarios, no nos vemos reaccionando negativamente y no creer en el cuerpo técnico que tenemos ni tampoco en los peloteros de nuestro equipo. Ese es nuestro mensaje a todos y nuestros jugadores, creemos en ustedes y sabemos de lo que son capaces", aseguró el directivo de los Yankees.