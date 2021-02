Para poner en agenda: las fechas claves para la temporada 2021 de MLB

La temporada 2021 de la Major League Baseball (MLB) comienza a tomar forma, y en la previa a que las franquicias comiencen sus campamentos, la organización entregó en detalle el calendario con fechas importantes a considerar para el desarrollo del próximo certamen.

Por medio de un comunicado, la Oficina del Comisionado Rob Manfred informó que finalmente se mantendrá el Opening Day, inicio del torneo, para el jueves 1 de abril, día en el que se jugarán 15 partidos, y donde los encargados de abrir los fuegos serán New York Yankees y Toronto Blue Jays, que se enfrentarán desde las 1:05 PM (hora del Este), en Yankee Stadium.

En esa misma jornada, habrá otros cuatro partidos que irán por televisión nacional, pues la cadena ESPN confirmó que emitirá los juegos entre el campeón de la Serie Mundial, Los Angeles Dodgers vs. Colorado Rockies (4:10 PM ET); Washington Nationals vs. Brooklyn Nets (7:09 PM ET) y Los Angeles Angels vs. Chicago White Sox (10:05 PM ET).

Fechas claves en temporada 2021 de MLB



Otros días importantes para el calendario serán el jueves 15 de abril, donde los Rockies visitarán a Dodgers en California, en el Día de Jackie Robinson; mientras que el martes 13 de julio se llevará a cabo el Juego de las Estrellas, marcando la mitad de la fase regular.

MLB anuncia horarios y fechas destacadas de temporada https://t.co/1jBiec4nn5 — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) February 11, 2021

A ellas se agrega el MLB at Field of Dreams, el 12 de agosto con el partido entre Yankees y White Sox; por su parte, el 22 de ese mes se jugará la cuarta versión del Clásico de Pequeñas Ligas, entre Cleveland Indians y Angels.

Por último, se determinó que el Decision Day, la última jornada de temporada regular, se jueguen todos los partidos programados para las 3:00 PM (hora del Este), por séptimo año consecutivo.

