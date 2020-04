MLB aprobará que equipos reduzcan o suspendan pagos

El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, dará luz verde para que los equipos suspendan o reduzcan el sueldo del personal que no juega. Y es que de acuerdo con The Athletic, el informe podría darse a conocer el día de hoy. Con dicha decisión, aunque los jugadores no se ven afectados, los gerentes, entrenadores y miembros de la oficina principal sí lo estarán.

Dicha medida no es obligatoria, ya que deja a los equipos tomar la decisión al respecto. En el reporte de The Athletic indica que "No se exigiría a los equipos que tomen esa medida, pero la decisión de las Mayores brindaría la posibilidad de un alivio para los clubes que enfrentan la coacción financiera a medida que la temporada 2020 sigue en espera". Detalló el reporte.

Aunque los salarios de los jugadores aún no se han visto afectados por la situación, ciertamente podrían serlo, luego de que el viernes, la NBA anunciara un plan para reducir los sueldos de sus jugadores en un 25% a partir del 15 de mayo.

Todavía no hay una fecha específica para que las Mayores regresen a la actividad normal, sin embargo las Grandes Ligas ha estado estudiando varias posibilidades, como reunir a todos los equipos en Arizona y jugar ahí la temporada, sin aficionados presentes.

