Maradona habló de Pablo Escobar y mandó un mensaje a los jóvenes: "No a las drogas"

Diego Armando Maradona siempre será un personaje que tiene muchas historias para contar y en su vida hay miles de anécdotas, las cuales cuenta con una gracia única, lo cual ha enamorado a gran parte de sus hinchas a nivel mundial.

Y ahora, con su regreso a ser director técnico en Argentina, los medios han tenido la posibilidad de estar mucho más cerca del '10' argentino, que brilló en los mundiales de México 1986 e Italia 1990, en los cuales fue campeón y subcampeón, respectivamente.

El pasado martes, el programa Líbero, de TyC Sports, entrevistó a Maradona y allí durante una hora estuvo contestando diferentes preguntas sobre su vida, en las cuales, obviamente, se le consulta sobre su adicción a las drogas en el pasado.

Y durante muchos años hubo un mito en el cual se habló de que alguna vez Diego conoció al narcotraficante colombiano Pablo Escobar y que, incluso, jugó un partido con el capo.

A esta pregunta Maradona contestó: "No fui a la hacienda Nápoles, te lo juro por mi viejita que ni lo conocí. Nunca me regaló nada y la verdad lo que hacía era horroroso. Para todos y para mí, que yo tomaba (drogas). Para qué te vas a prestar el cajón de dólares, para que más, repartirla con la gente. Cuando no pudo llenar más de dólares la casa que tenía, empezó a construir casas para los pobres, pero no porque fuera bueno".

Y agregó: "A los chicos le digo: ¡no a la droga! No son ustedes, no tiene, participación con la sociedad, no tienen participación con la familia. Eso lo aprendí por mi viejo, porque yo no soy maleducado, soy mal aprendido, en mi casa me educaron con amor. Yo cuando tomaba falopa no tenía nada"

Lee También