Martín Vizcarra actualizó los datos del coronavirus y de los detenidos en el toque de queda

No hay nada más importante que el coronavirus en este momento. Los los esfuerzos están concentrados en por fin frenar la enfermedad.

En Perú, obviamente, el objetivo es el mismo: detener la pandemia. Por ello, el presidente está aplicando medidas cada vez mas restrictivas de movilidad social.

En medio de todo esto, este jueves, volvió a salir a hablar de los nuevos casos. La cifra que brindó en esta oportunidad, a pesar que en la mañana circulaba otra, preocupó nuevamente a la población.

"Hay 234 infectados por coronavirus, 19 hospitalizados y hay 7 en cuidados intensivos", contó el Presidente señalando que se han desarrollado más de 3800 pruebas.

"Se han detenido a 462 personas que no cumplían la inmovilización obligatoria. Esto no es broma, se tiene que cumplir", agregó también sobre los que no respetaron la norma.

Así, el Presidente volvió a hablarle al Perú. Ojalá, viendo la gravedad del asunto, la gente pueda reaccionar ¡Date cuenta peruano!

