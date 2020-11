A diferencia de LeBron, Jordan nunca jugó junto a una súper estrella

La era moderna de la NBA tiene dos máximas figuras: Michael Jordan y LeBron James, quienes son los principales candidatos de los fanáticos de la liga para definir el G.O.A.T. En esta ocasión, vamos a debatir uno de los argumentos a favor de la leyenda de los Chicago Bulls.

“Michael nunca jugó junto a una súper estrella para ganar un campeonato, LeBron sí lo hizo”, es una de las afirmaciones en el debate del G.O.A.T. de la NBA. ¿Es tan así? Tu juzgarás, pero mientras tanto te contamos si alguno de los jugadores que estuvieron con Jordan en los seis títulos que ganó puede llegar a tener este distintivo.

No se podía empezar con otro nombre que no fuera el de Scottie Pippen. El exalero fue uno de los mejores defensores en la historia de la NBA, de eso no hay dudas, pero a la ahora de dominar el juego anotando era un buen jugador, no una súper estrella. En un partido de Playoffs nunca anotó más de 32 puntos.

Otros de los nombres que puede contradecir que Jordan nunca jugó con una súper estrella son el de Toni Kukoc y Dennis Rodman. El croata fue clave para aliviar la carga ofensiva de Michael en el segundo triplete de campeonatos de los Bulls, pero en los Playoffs fue inconsistente con un 40% de efectividad en tiros de campo. Por parte de Rodman, la ofensiva nunca fue el fuerte de un gran reboteador y defensor. Ninguno de los fueron súper estrellas.

Jordan no jugó con súper estrellas en la NBA

Otros nombres como el B.J. Armstrong, Steve Kerr y John Paxson, entran en esta discusión como jugadores importantes para que Michael Jordan y los Chicago Bulls ganaran seis títulos NBA, pero no se comparan con la categoría que súper estrellas con las que jugó LeBron James (Dwayne Wade, Chris Bosch, Kyre Irving y Anthony Davis) ¿O sí?

Lee También