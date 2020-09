Michael Jordan y otras tres estrellas que violaron las ‘reglas no escritas’

No están legalizadas, ni mucho menos tiene un manual para seguirlas, pero son tan importantes que si las llegas a violar pueden vaciarse las bancas y ocurrir lo peor. Hablamos de las famosas ‘reglas no escritas’ de la MLB que los peloteros saben que hay que cumplir a cabalidad.

Estas estrellas se dejaron llevar por la emoción o quizás pecaron por inocentes y violaron estas normas. Algunas situaciones terminaron de la peor manera y en otras se les dejó pasar error, así que sin más espera te presentamos a Michael Jordan y otras tres estrellas que rompieron las ‘reglas no escritas’ de la MLB.

José Bautista el Bat flip más popular

La Serie Divisional de la Liga Americana en 2015 tuvo como gran figura a José Bautista en el Juego 5 luego de conectar un cuadrangular en la parte baja de la séptima entrada con el encuentro empatado a tres carreras. La emoción del pelotero dominicano lo llevó a festejar lanzado el bate con un famoso Bat flip. La ‘regla escrita’ de no festejarle un jonrón en la cara al rival se rompió.

Giancarlo Stanton contra Mike Fiers

Esta es una historia que empezó con dos pelotazos por parte de Mike Fiers, uno a la cara y otro al codo de Giancarlo Stanton. La venganza del pelotero fue un cuadrangular y casi todas las ‘reglas escritas’ se violaron: Miró de frente al pitcher después del jonrón, le hizo un bat flip, caminó el cuadró lo más lento que pudo y cuando llegó a home señaló al lanzador.

La inocencia de Michael Jordan

A finales de 1994, Jordan jugaba para el equipo Birminghan Barons, sucursal de liga menores de los Chicago White Sox, y en el juego contra Chattanooga Lookout conectó un doble con once carreras de ventaja. Hasta ahí todo normal, pero el espíritu competitivo de ‘Air’ lo llevó a robarse la tercera base y romper una ‘regla no escrita’: no robar una almohadilla cuanto tienes una gran ventaja.

El cansancio de A-Rod

Alex Rodríguez tuvo una carrera en la MLB llena de buenos números y controversias, pero una de las más curiosas fue el 22 de abril de 2010 en el juego contra Oakland Athletics cuando se desvió de la linea de carrera para impedir un doble play. Algo que las ‘reglas escritas’ prohíben y que molestó a Dallas Braden.

