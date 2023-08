Una trifulca en un juego de la Major League Baseball (MLB) culminó con un jugador de Chicago White Sox noqueado y las bancas desalojadas, algo que no se veía sobre los diamantes norteamericanos desde hace tiempo, haciéndose viral rápidamente a lo largo y ancho de las redes sociales.

El encuentro entre White Sox y Cleveland Guardians encendió la chispa que se produjo cuando José Ramírez se deslizó en segundo base ante una aparente jugada de rutina. Sin embargo, Tim Anderson, quien tomó la pelota para intentar sacarlo out, terminó siendo el gran perdedor de la disputa cuando de la nada el dominicano se levantó para retarlo.

Ramírez estaba deslizado en segunda, se volteó, intercambió palabras con Anderson y luego comenzó la pelea. El árbitro de segundo base intentó separar la confrontación pero vio que era demasiado tarde y decidió apartarse para no salir lesionado.

Golpe letal

El video del incidente muestra el caos que siguió, antes de que el resto jugadores de ambos equipos se involucraran para separarlos, Anderson repartió una serie de puñetazos sin suerte, allí, Ramírez respondió con uno que fue directo a la mandíbula/cuello de Tim, enviándolo directamente al terreno de juego para un “nocaut” sin discusión alguna y por decisión unánime.

En el proceso, las bancas y bullpens se vaciaron mientras los jugadores corrieron para unirse intentar separar la confrontación, mientras árbitros y entrenadores luchaban por restablecer el orden.

Hasta horas después no se sabía que sucedió. Sin embargo, luego Ramírez declaró que no le agradó que intentase sacarlo de la base de forma fuerte, algo que había hecho desde el viernes pasado, donde uno de los peloteros de Guardians terminó siendo out cuando Anderson lo sacó a la fuerza de la almohadilla.