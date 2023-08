El video no paraba de sumar y sumar reproducciones en medio de la jornada de la MLB del sábado 5 de agosto de 2023. ¿Qué pasó? En el juego Cleveland Guardians vs. Chicago White Sox a José Ramírez no le gustó la forma en la que Tim Anderson intentó sacarlo out en segunda y se fueron a los golpes. ¡Ya se conoció la sanción para el pelotero nacido en República Dominicana!

A los hechos. Transcurría la parte baja de la sexta entrada, Ramírez conectó un hit y fue a buscar el doble. ¡Quieto! Gritó el umpire y el caos estaba a punto de empezar. Al parecer, el jugador de White Sox bajó de manera muy fuerte el guante, impactó al pelotero dominicano y se pusieron cara a cara. Ambos peloteros fueron suspendidos por parte de la MLB.

Tim Anderson se quitó el guante e invitó a pelear a José Ramírez y tras un par de golpes que fueron al aire llegó el golpe que noqueó al campocorto de Chicago White Sox. Las bancas se vaciaron, pero todo se calmó luego de la pelea que se hizo viral en el mundo de la MLB. A uno de los dos involucrados le fue mejor que al otro con la suspensión que le dieron.

Oficial: La sanción de la MLB a José Ramírez por noquear a Tim Anderson

Luego de que José Ramírez dijera sobre Tim Anderson que “entiendo que él no está respetando el juego, no desde ayer (5 de agosto), sino que viene haciendo eso desde hace tiempo y se le ha hablado. Yo mismo le he hablado, le he dicho a él que no puede hacer eso porque puede lesionar a un muchacho. Aquí todo el mundo anda detrás de un futuro, tiene familia a quien mantener (…) Hay que cuidarse, hay que cuidarse y entendía que lo que él hizo no está bien”; la MLB dio a conocer de manera oficial la sanción por la pelea viral en las Grandes Ligas.

Por medio de un comunicado de prensa, la MLB informó que Tim Anderson fue suspendido por seis juegos, mientras que José Ramírez recibió una sanción de tres partidos. Ambos jugadores también fueron castigados con una multa cuyo monto no fue revelado.