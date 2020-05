Mike Tyson cambia su físico con fuertes entrenamientos. ¿Preparando su regreso al ring?

No hay dudas de que Mike Tyson fue uno de los grandes peleadores que ha dejado el boxeo. A pesar de que su carrera dentro del ring no terminó de la manera que quizás él deseaba, nunca dejó de impresionar a los amantes de este deporte cuando ingresaba al cuadrilátero. A sus 53 años de edad, ha mostrado un cambio de físico notable, que ha puesto a más de uno a cuestionarse si en realidad el exboxeador americano tienen en mente colocarse los guantes una vez más. Y a través de las redes sociales el deportista colgó un video días atrás en alguno de sus entrenamientos.

Tyson durante su carrera obtuvo un registro de 58 combates en total. En donde se dividieron en 50 victorias distribuidas en 44 por la vía del nocaut y el resto por decisión de las autoridades. Asimismo, perdió 6 combates y cinco de ellos por nocaut. Como siempre, hay opiniones divididas y muchos creen que Mike no estaría preparado para regresar al ring, mientras que otros sienten lo contrario, considerando que el talento nunca se olvida, considerando el cambio físico que ha mostrado. Y en esta oportunidad, argumentó que un tal regreso sería con intenciones de fines benéficos.

Sin embargo, no es algo que Mike Tyson trabaje de manera individual. Para esta decisión ha tenido una gran ayuda: su entrenador Rafael Cordeiro. Quien lo ha estado ayudando a entrenarse durante la cuarentena. Dicho entrenador comentó para la cadena de ESPN lo siguiente: "No sabía qué esperar cuando llegó. No ha golpeado con guantes en casi 10 años, así que no me esperaba ver lo que vi. Vi a un tipo con la misma velocidad y el mismo poder que los chicos de 21 y 22 años" Reveló Cordeiro.

Asimismo, Rafael añadió: "Hemos trabajado durante tres semanas seguidas, cardio, guantes, saco.... Como dije, tiene 53 años, pero cuando se lo propone, su cuerpo dentro del ring cambia y tiene más potencia, más velocidad, todo. Creo que Mike luchó contra sí mismo durante mucho, mucho tiempo. Está orgulloso de ser el Mike Tyson que es hoy". Concluyó su entrenador, quien ha estado impresionado con su motivación y voluntad para querer cambiar su aspecto físico y mejorar en los entrenamientos.

Con un regreso o no oficial, es motivador ver a uno de los grandes del boxeo seguir mostrando un ritmo competitivo para volver a entrenar y motivarse. Mike Tyson ganó dos veces el título mundial de los pesos pesados en la década de los 80 y es el boxeador más joven de la historia en conseguir un título mundial de los pesos pesados obteniendo el título de la WBC con tan solo 20 años de edad.

Lee También