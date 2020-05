Mike Tyson sorprende a todos al aparecer en programa de lucha libre con Henry Cejudo y Vitor Belfort

Provocando una sorpresa generalizada entre los aficionados del boxeo y cuando se esperaba que reapareciera oficialmente en un combate tras la drástica baja de peso que ha experimentado, el ex peleador Mike Tyson dio el golpe de gracia presentándose este miércoles en un programa de televisión de lucha libre.

Lo hizo en el espacio All Elite Wrestling, que se emite los miércoles por la cadena TNT Drama, y no lo hizo solo, pues estuvo acompañado por un séquito de seguridad de lujo, contando con tres ex campeones mundiales de UFC, como el brasileño Vitor Belfort, el mexico-americano Henry Cejudo, ambos con quien Tyson entrena habitualmente, además de Rashad Evans.

El ex boxeador se encaró con Chris Jericho en AEW (Foto: Captura)

La presencia de Tyson ocurrió cuando interrumpía un segmento protagonizado por el bando Inner Circle, liderado por el histórico luchador canadiense Chris Jericho, quien lo encaró directamente recordándole por un incidente que ocurrió hace 10 años en WWE, cuando fue humillado por el ex campeón de peso completo.

En ese momento, al verse encarado por Jericho, Tyson empuja al luchador recibiendo un empujón de vuelta y provocando una batalla campal, que tuvo que ser detenida por otros peleadores, árbitros y personal de seguridad, lo que generó un momento de altísima tensión en el espectáculo desarrollado en Jacksonville, Florida.

Tras el hecho, mientras Jericho lanzaba directamente el reto a Tyson para enfrentarse en un combate, el veterano ex boxeador amenazó con golpearlo la próxima vez que lo vea... ¿Será que la vuelta de Tyson será en la lucha libre?

Lee También