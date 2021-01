La advertencia de Draymond Green a LeBron James y Los Angeles Lakers

Golden State Warriors comenzó la temporada de la NBA de la peor manera posible, cayendo por cifras abultadas ante Brooklyn Nets y Milwaukee Bucks. Sin embargo, el quipo poco a poco comenzó a levantar en su rendimiento, algo que se pudo apreciar de sobremanera en la noche del viernes.

Los Warriors remontaron una desventaja de 22 puntos ante Los Angeles Clippers y se terminaron llevando el duelo de la Conferencia Oeste 115-105. Mucho de la levantada se debe a que Draymond Green comenzó a tener minutos, después de perderse los primeros encuentros por haber dado positivo de coronavirus durante la pretemporada.

La llegada de Green fue aire fresco y puro para Golden State, al punto que el interno cree que pueden hacerle frente a cualquier franquicia después de lo demostrado en los últimos encuentros. Sí, Draymond Green volvió a dar una advertencia a toda la NBA, en lo que se podría decir que los Warriors están de vuelta.

La advertencia de Draymond Green a toda la NBA

“Todavía tenemos un largo camino por recorrer. Hemos jugado buenos partidos. Eso es genial. Pero aún no hemos arañado la superficie. Este equipo, creo que tenemos un buen potencial, muchos muchachos jóvenes, mucho talento joven que podemos seguir construyendo, y seguirán creciendo y mejorando”, comenzó opinando Green mesudaramente. Cuando le preguntaron si les puede competir a Los Ageles Lakers de LeBron James, no se quedó callado “¿Estamos listos para competir con esos equipos? No lo sé. Pero competiremos, y esa es la cuestión".

Ahora, bien, de qué manera competirán los Warriors es algo que Green también reveló: “Creo que si competimos si defendemos como lo hicimos las últimas noches, movemos el balón como lo hemos hecho, creo que podemos jugar con cualquiera. Solo tenemos que asegurarnos de seguir construyendo, seguir aprendiendo los fundamentos, seguir aprendiendo unos de otros y, lo que es más importante, seguir generando la confianza que necesitas para ser un buen equipo", culminó.

