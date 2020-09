El mensaje de la mamá de LeBron James que motivó a Los Angeles Lakers

Los Angeles Lakers son el máximo candidato a hacerse con el anillo de la NBA. La dupla entre LeBron James y Anthony Davis resulta fundamental, además de un equipo que se acordó de todo lo bueno que había realizado en la temporada regular. La química de la franquicia angelina está por los cielos, pero nada podría haberse logrado sin el Rey.

LeBron es el principal responsable de que los Lakers vuelvan a sentirse vivos en unos Playoffs de la NBA. James le devolvió la mística a Los Angeles, demostrando principalmente con sus acciones con el trabajo arduo, pero también por ser una estrella con la que cualquier basquetbolista quiere jugar por lo menos en un picado amistoso.

El jugador de los Lakers siempre ha mencionado lo importante que resultó ser su madre, Gloria Marie James, durante su infancia y adolescencia, ya que su padre se ausentó en toda esa etapa. Su progenitora materna siempre ha influído en las tomas de decisiones, siendo importante en los momentos en los cuales la cabeza necesita de una opinión sincera.

Los Lakers vivieron una situación complicada en la campaña 2018-19 de la NBA, donde no accedieron a postemporada y se realizó una reestructuración en el plantel, comenzando en el cambio de entrenador. Recientemente, LeBron opinó el consejo que le dio su madre cuando todo eso estaba sucediendo: “Teniendo las batallas que tuve con el entrenador Vogel y su equipo Indiana Pacer, ya sabía lo que traería a la mesa. Estaba emocionado por la oportunidad de vincularme con AD, un gran talento, vínculo con el entrenador Vogel y el cuerpo técnico, los jugadores que estábamos empezando a fichar y cosas por el estilo".

“Mi mamá me dijo 'No hables de eso, sé sobre eso'. Así que realmente no dije mucho. Simplemente sal, haz tu trabajo y vive con los resultados", reveló LeBron James en diálogo con ClutchPoints. Sin dudas, un consejo que benefició a todos Los Angeles Lakers, quienes sueñan con un nuevo anillo de la NBA.

