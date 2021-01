La irresistible oferta que Boston Celtics rechazó por James Harden

Houston Rockets se encontró con una situación particular después de la salida de Daryl Morey de la franquicia: su máxima estrella, James Harden, había pedido por primera vez el traspaso. Con la solicitud de La Barba, el equipo de Texas comenzó a ofrecer a su mayor talento a distintos equipos, aunque le colocó un precio alto.

Brooklyn Nets terminó siendo la franquicia que apostó definitivamente por Harden con una oferta entregando prácticamente todo el futuro de aquí a varios años, a pesar de que se le vence contrato a finales del 2022. No obstante, no todos los equipos quisieron asumir tal riesgo.

Uno de ellos fue Boston Celtics. La franquicia tiene actualmente un equipo rodeado de un núcleo muy joven y un ambiente que parece ser ideal, aunque el tener a James Harden en sus máximas condiciones hubiera llevado a los de Brad Stevens al siguiente nivel. Sin embargo, la gerencia descartó la idea.

Boston Celtics descartó oferta por James Harden

A cambio de James Harden, Houston Rockets pidió a Jaylen Brown, Marcus Smart y varias selecciones del draft. Es decir, los Celtics podrían haber formado un Big-3 entre La Barba, Jayson Tatum y Kemba Walker. Además, Boston hubiera mantenido a elementos importantes como Daniel Theis o Payton Pritchard, quien comienza a destacarse.

"Tuvimos numerosas conversaciones, pero el precio realmente no estaba evolucionando. El precio era realmente alto para nosotros, y era algo que realmente no queríamos de momento. Decidimos que no era el momento para nosotros y que no era el precio", reveló Danny Ainge, el gerente general de los Celtics, quien algo sabe de estas cuestiones.

