Kyrie Irving puso a Kevin Durant por encima de LeBron James y el Rey le mandó una advertencia

Kyrie Irving fue seleccionado por Cleveland Cavaliers en el Draft del 2011 y desde entonces se convirtió en uno de los mejores guardias de la NBA. El actual jugador de Brooklyn Nets siempre tuvo un distintivo en cuanto al manejo del balón, aunque su peor faceta se vio en sus continuas actitudes fuera de la cancha.

Irving ha tenido problemas en Boston Celtics, por lo que terminó saliendo de la franquicia tras dos temporadas, y también en los Nets. De hecho, eso mismo le costó el puesto de entrenador a Kenny Atkinson, quien fue despedido por la franquicia y todos le atribuyen mucha responsabilidad al base.

Kyrie supo formar un dúo mágico con LeBron James en los Cavaliers, donde pudieron obtener una de las mejores Finales NBA de la historia. No obstante, Irving decidió salir de Cleveland y dejar de ser el segundo del Rey de la NBA, para convertirse en la principal arma de los Celtics y dejar de estar bajo el ala del 23.

LeBron James le respondió a Kyrie Irving

Cuando le consultaron sobre jugar con Kevin Durant, Kyrie Irving dijo que sintió que era la primera vez que podía confiar en que alguien más haría el último tiro en un juego. Ante esto, LeBron James tuvo una respuesta sorpresiva en Road Trippin: “Una vez que obtuve la transcripción completa, dije, 'Maldita sea'. Yo no estaba como, 'Oh, estás tropezando'. He acertado tiros ganadores toda mi vida. Yo no era así. Yo estaba como, 'Maldita sea'. Porque ... jugué con Kyrie durante tres temporadas. Todo el tiempo que estuve allí, solo quería verlo ser un MVP de nuestra liga. Solo me preocupaba su éxito”, comenzó diciendo el Rey.

Luego, James de Los Angeles Lakers le envió su mensaje: “Simplemente no se alineó. Simplemente no se alineó. Y pudimos ganar un campeonato. Eso es lo más loco. Aún pudimos ganar un campeonato y nunca pudimos alinearnos. Ky es uno de los jugadores más talentosos con los que he jugado en mi vida. Le dije a Kyrie en un momento cuando jugábamos juntos que, si algún día no era el Jugador Más Valioso de la liga, entonces te vendías corto. Porque eso es lo mucho que creía en él. Fue parte de la razón por la que regresé a casa. Además de los asuntos pendientes, volví a casa porque vi el talento en él”, culminó.

Lee También