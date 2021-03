No es LeBron James: Dwyane Wade nombró al compañero favorito de su carrera

Dwyane Wade ya no es un jugador activo de la NBA, pero permanecerá históricamente ligado a la misma como uno de los mejores elementos que alguna vez la integró. Además, Wade integró uno de los mejores Big Three de todos los tiempos en Miami Heat, junto a Chris Bosh y, nada menos, LeBron James.

Aquel Miami logró obtener dos anillos NBA en cuatro las Finales disputadas, aunque vale aclarar que aquel equipo llegó a la última instancia en cada una de las temporadas. Wade, quien estuvo 16 años en la máxima competencia de baloncesto, debió escoger a su mejor compañero.

Cualquier persona que haya tenido como compañero de equipo a LeBron, seguramente tendría al Rey en la primera posición en la lista de todos con los que ha jugado. No obstante, Wade fue más allá de lo deportivo y se terminó inclinando por Udonis Haslem: ejemplo total en el Heat y quien permanece en la franquicia desde el 2003.

Dwyane Wade escogió a Udonis Haslem por sobre LeBron James

“Esa es una pregunta difícil porque tu compañero de equipo favorito no suele ser el nombre que la gente conoce, por lo que normalmente no son los jugadores estrella, todo el mundo quiere que diga LeBron. Entramos juntos, pero siempre que estaba en el club, siempre que estaba en cualquier lugar de Miami, siempre que estaba en la cancha, Udonis Haslem me respaldaba”, comenzó opinando el exjugador.

En diálogo con I Am Athlete, Dwyane Wade justificó su elección: “Empezamos a construir una hermandad. Así que, obviamente, nos acercamos y ganamos campeonatos juntos, sabes, quiero decir, hicimos todo eso, pero como fuera de la cancha, nunca tuve que preocuparme por nada en Miami porque es como 'Udonis Haslem me atrapó'”, culminó.

