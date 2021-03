Atención New York: quién será la estrella que firmará en los Knicks

New York siempre fue la capital del baloncesto, aunque hace varios años que la NBA no brilla por allí. El mercado sigue siendo de los más atractivos para cualquier jugador, al punto que hasta el propio Michael Jordan reveló en alguna oportunidad que le hubiese gustado jugar algunos partidos allí.

Lo cierto es que New York Knicks se están viendo desplazados por el equipo de moda. Los Brooklyn Nets se llevaron todos los flashes en lo que va de la temporada y todo se debe a las estrelllas que han llegado. Kyrie Irving, Kevin Durant y James Harden son demasiado talento junto como para estar perdiéndoselo y los Nets son claros contendientes en la Conferencia Este.

Los Knicks deben activarse ahora mismo y formar un gran equipo. Por lo menos, habrá más de una estrella con interés en ir allí e intentar batir a los Nets, mientras que hay jugadores que es seguro que no llegarán. Kawhi Leonard es un caso que probablemente permanecerá en Los Angeles Clippers o irá a un contendiente, como Damian Lillard seguirá en Portland Trail Blazers por su amor a la franquicia.

Las estrellas que pueden llegar a New York Knicks

Zach LaVine es uno de los jugadores con los que más se lo ha relacionado sobre un posible intercambio y en los Knicks no es la excepción. De hecho, lo esperan con los brazos abiertos y, si el jugador pide el traspaso después de una temporada perdedora en Chicago Bulls, no debería de extrañarse que llegue a New York.

Devin Booker firmó por varios años con Phoenix Suns, pero la sensación que rodea a la NBA es que el escolta puso esta temporada como la definitiva. Si el equipo no logra hacer un buen papel en playoffs, es probable que sea tentado por nuevos desafíos y hasta convencido por un gran mercado. En ese sentido, no hay ninguno más amplio que New York.

Minnesota Timberwolves es nuevamente una de las grandes decepciones de la temporada en la NBA. A pesar de contar con un gran grupo de jugadores, la situación no cambia y será otro año sin playoffs. Karl-Anthony Towns es demasiado buen jugador como para estar sin postemporada, por lo que un traspaso donde los Knicks ofrezcan jugadores más picks del draft deberían convencer a los del Medio Oeste.

