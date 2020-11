Chris Paul no firmó con New York Knicks por culpa del coronavirus

Chris Paul tuvo su temporada NBA de reivindicación en la 2019-20 con Oklahoma City Thunder, después de una anterior con Houston Rockets donde no rindió nada de lo esperado. El dueño de la franquicia de Texas, Tilman Fertita, catalogó aquel contrato máximo como el peor de la historia de los deportes.

La NBA siempre da revancha y así sucedió con el guardia. CP3 se hizo fundamental en la estructura de los Thunder levantando su nivel a una vara muy alta llevando a la franquicia a luchar en los playoffs. Por esa razón, Paul se ganó que varios equipos se interesen en sus servicios nuevamente como hace algunos años atrás.

La realidad marca que el jugador de 35 años firmó con Phoenix Suns gracias a un intercambio, aunque tranquilamente su destino podría haber sido otro. De hecho, se reveló que no se terminó inclinando por New York Knicks debido a una razón simple: no podría contar con el apoyo de los fanáticos que imprime el Madison Square Garden, debido a las precauciones por el coronavirus.

Chris Paul no fichó por New York Knicks por el coronavirus

Matt Barnes, excompañero de Chris Paul en Los Angeles Clippers, reveló: “Estuvimos discutiendo como, 'Oye, ¿a dónde vas a ir?'. Y él decía que los Knicks eran una opción, pero, ya sabes, si iba a Nueva York quería la experiencia completa de los Knicks, lo que significaba que quería a los fanáticos, quería la esencia, quería el ambiente de esa multitud del Madison Square Garden. Y yendo allí ahora, ya sabes, no sabemos si esa multitud volverá alguna vez".

Sin dudas que la figura de CP3 en los Knicks hubiera sido un impacto absoluto, pero lo cierto es que también tiene que ver con lo deportivo. En Phoenix Suns jugará junto a un jugador del calibre de Devin Booker, con quien puede acoplarse para aspirar a cosas interesantes.

