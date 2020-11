Russell Westbrook dijo que quiere seguir jugando junto a James Harden

Houston Rockets está atravesando semanas duras y de reconstrucción. Confiar en el proceso dicen algunos, pero resulta fastidioso cuando el mismo no lleva a ninguna buena parte y todo termina en dirección a la basura. La franquicia ya no cuenta con Daryl Morey, actualmente en Philadelphia 76ers, y tampoco con Mike D'Antoni, quien renunció al cargo.

Los Rockets son un mar de dudas y en la última semana se sumó una más: Russell Westbrook pidió el traspaso y desorientó a todos, porque solamente pasó una temporada en la franquicia de Texas. Los rumores de por qué lo hizo fueron varios, entre los que se destacó una mala relación entre el guardia y James Harden.

Stephen A. Smith, periodista de ESPN, fue uno de los cuales afirmó que la relación entre las dos estrellas no era buena y que mantuvieron discusiones duras durante la temporada. “Ya no quieren estar juntos, Westbrook no quiere jugar con Harden y Harden no quiere a Westbrook. Russell dice que con el balón en sus manos tuvo éxito en Oklahoma City, pero en Houston no fue así. Esa es su mentalidad", lanzó Smith.

Russell Westrbook quiere jugar con James Harden

A Westbrook le llegaron los comentarios del periodista y no tuvo inconvenientes de salir a desmentir lo dicho. Tal es así, que lo hizo en el mismo día de su cumple años número 32: “Es mi cumpleaños, pero debo decirlo. Esto está completamente fabricado. Que tengan una buena noche", escribió.

El futuro de Russell es realmente una incógnita, al punto que las últimas informaciones indican que no han habido grandes ofertas por el guardia. No obstante, equipos como New York Knicks sí se encuentran interesados, aunque deberán hacer más énfasis en sus intenciones.

