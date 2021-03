Shaquille O'Neal debutó en AEW y Cody Rhodes lo humilló como nadie

Shaquille O’Neal no es solamente un exjugador de baloncesto. Shaq, además, es una de las personas que noche a noche se encuentra analizando a la NBA y haciéndole preguntas a los protagonistas. No se limita a eso: el histórico de Los Angeles Lakers también es recurrente en algunas películas y hasta se le anima al ring.

No hay dudas que O’Neal, debido a su estado físico, es una de las personas más intimidantes del planeta, por lo que no tuvo inconvenientes en aceptar la oferta de All Elite Wrestling y subirse al ring para una batalla. Eso sí, de técnicas de artes marciales no sabe tanto, pues no le fue muy bien.

Shaq participó del AEW Dynamite y se enfrentó en el cuadrilátero a Cody Rhodes y Red Velvet, aunque estuvo bien acompañado por Jade Cargill. A fin de cuentas, el exjugador de 48 años se terminó llevando la victoria, aunque las imágenes hablan por sí solas. También la pasó mal.

Please send our condolences to the tables #AEWDynamite pic.twitter.com/OFY9v94zWw — All Elite Wrestling on TNT (@AEWonTNT) March 4, 2021

Shaquille O’Neal se volvió a subir al cuadrilátero

Si bien hubo buenos momentos para Shaq, como cuando le aplicó una ‘desnucadora’ al heredero de The American Dream, el instante más atractivo fue en contra. Cody Rhodes se impulsó con el encordado y empujó a O’Neal, cayendo y rompiendo un par de mesas que se encontraban fuera del cuadrilátero.

La victoria, lógicamente, no fue toda de Shaq, sino más bien llegó gracias a su compañera. Jade Cargill le logró hacer la cuenta a Red Velvet, por lo que el exjugador y Jade se llevaron el triunfo del combate. Seguramente, no se trató de la última aparición de O’Neal en el cuadrilátero.

