Un Lakers le declaró la ‘guerra’ a los Nets: “Les ganamos en 4 juegos”

La temporada de la NBA 2020-21 tiene a dos candidatos sobre la mesa que pican en punta para disputar unas Finales que nadie se quiere perder: Los Angeles Lakers vs. Brooklyn Nets. El encargado de ponerle picante a esta hipotética final fue Dennis Schroder.

En las transmisiones de Twitch los deportistas se relajan, comparten con sus usuarios y hasta tiran una que otra bomba que termina siendo replicada por los portales deportivos. Esto fue lo que le pasó al compañero de LeBron James frente a un comentario sobre la paliza que les darían los Nets.

Según un usuario que estaba siguiendo la transmisión de Twitch, Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving barrerían en las Finales a los Lakers de LeBron y compañía. Este comentario, por supuesto, no le gustó a Schroder, quien no dudó en dar un pronóstico picantísimo para Brooklyn vs. Los Angeles.

“Nets en 4 mi culo”, respondió Dennis Schroder sobre el resultado en una hipotética Final de la NBA entre Los Angeles Lakers y Brooklyn Nets. Claro está, todo dependerá de lo saludables que lleguen LeBron James y Anthony Davis, eso es más que evidente.

Dennis Schroder habló sobre el regreso de LeBron y Davis a los Lakers

“Cuando Anthony Davis y LeBron James regresen será realmente aterrador”, declaró Dennis Schroder. En Los Angeles Lakers pregonan el terror y Brooklyn Nets hablan de miedo con Durant, Irving y Harden. Entonces…

