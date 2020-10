El sueño de niño que está a punto de cumplir Kyle Kuzma

Los Angeles Lakers están a menos de 24 horas de poder definir las Finales de la NBA contra Miami Heat y en el Juego 5 de este viernes a las 21:00 ET tendrán la posibilidad llegar al campeonato 17 de la franquicia e igualar a Boston Celtics como los más ganadores en la historia.

Ha sido uno de los jugadores más criticados por los aficionados, incluso junto a Danny Green les hicieron una petición para no recibir el anillo de campeonato, pero un buen tiro o una actuación destacada siempre puede aparecer de este nombre: Kyle Kuzma.

En su segunda temporada en la NBA, Kuzma promedia en estos Playoffs 10.5 puntos, 3.3 rebotes y 0.9 asistencias en 23.2 minutos por juego. Kyle nunca se imaginó estar tan rápido y cerca de cumplir el sueño que siempre ha tenido desde niño, está a unas horas que se haga realidad.

“Desde que era un niño quise conseguir el campeonato de la NBA para mi carrera. Esta es mi motivación más grande y la de todos nosotros, si no has ganado un campeonato de la NBA es algo con lo que siempre has soñado y por esa razón es la que jugamos”, le contestó Kuzma a Bolavip.