Se rompe el vestuario de Curry: en los Warriors acaban con Kelly Oubre Jr.

A los Golden State Warriors les está pesando cada vez más jugar en un nivel tan bajo y después de la tercera peor derrota en la historia de la organización salieron a la luz rumores que el vestuario de Stephen Curry y compañía estaría con problemas debido a unas declaraciones de Kelly Oubre Jr.

Uno de los nombres que más sonó para dejar a los Warriors al cierre del NBA Trade Deadline 2021 fue el de Oubre Jr., pero Golden State decidió mantener a Kelly, quien será agente libre al finalizar la temporada 2020-21. ¿Qué pasará con el alero?

Con el regreso de Klay Thompson en la temporada 2021-22, a Oubre Jr. le preguntaron si no tendría problema en venir desde la banca y la respuesta que dio detonó diferencias al interior del vestuario de los Warriors porque afirmó no ser un jugador de banca.

“Los jugadores de los Warriors no tomaron nada bien las declaraciones de Oubre Jr. que no era un jugador de banca porque Andre Iguodala, un MVP de Finales, no tenía problemas de venir desde la banca, pero ahora tenemos a Kelly hijo de p… Oubre que no lo quiere hacer”, afirmó Andrew Bogut, exjugador de Golden State, en el podcast Rogue Bogues sobre lo que le contó un jugador anónimo de los Warriors.

Los números de Kelly Oubre Jr. en Golden State Warriors

Luego de tener uno de los peores inicios en la NBA 2020-21, Kelly Oubre Jr. se tomó confianza y acumula 48 juegos disputados con Golden State Warriors en los que promedió por juego 15 puntos, 6 rebotes y 1.4 asistencias. Sin embargo, es uno de los jugadores más cuestionados por los aficionados de los Dubs.

