En Milwaukee Bucks responden a las críticas: "Me importan una mi..."

Ante la nueva lesión sufrida por el griego Giannis Antetokounmpo, el alero Khris Middleton se puso el traje de superhéroe y evitó que Milwaukee Bucks quedara eliminado en semifinales de la Conferencia Este por los Miami Heat, siendo clave en el triunfo por 118-115.

Pese a la victoria conseguida en tiempo extra, en el interior de los Bucks no son ajenos a las críticas que han recibido de parte de la prensa y de los aficionados por no ser capaces de responder al favoritismo en los playoffs de la NBA, algo que en el plantel los tiene sin cuidado.

"Honestamente, (las críticas) me importan una mierda... He estado escuchando esto durante mucho tiempo. Lo ha estado escuchando durante mucho tiempo. Pero cada año, hemos mejorado", aseguró Middleton a The Athletic.