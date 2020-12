La dieta ‘mágica’ que utilizó Facu Campazzo para llegar a la NBA

“Es la primera vez que veo un jugador de 20 años con un poco de panza”, le dijo Manu Ginóbili a Facundo Campazzo como un chiste en la previa a los Juegos Olímpicos Londres 2012. Desde ese momento el chip cambió para Facu y con el sueño de la NBA empezó la dieta ‘mágica’ que le traería excelentes resultados.

El 23 de diciembre de 2020 quedará grabado para siempre en la mente y corazón de Campazzo como el día en el que debutó en el mejor baloncesto del mundo. Un sueño hecho realidad que tuvo mucho sacrificio, exceso de disciplina y una alimentación especial.

“Cuando estoy en el hotel se me complica, pero normalmente si sigo la dieta. Me tomo un café o unos mates y me voy a entrenar. Regreso y almuerzo, estoy toda la tarde con las chicas y a la noche ceno y ya está”, afirmó Campazzo sobre la dieta especial que lleva en la NBA.

En una entrevista que le concedió al programa NBA Esta Noche de ESPN, Campazzo ratificó que hace un ayuno intermitente para ir a entrenar y después si consumir una variedad de alimentos en dos comidas: pescado, verduras, huevos, palta, almendras, nueces, avellanas y coco.

La dieta de Facundo Campazzo para llegar a la NBA

Como buen cordobés, Facu Campazzo no se olvida del fernet a pesar que en la NBA le quede más complicado tomarse uno de vez en cuando. “Acá (Estados Unidos) no hay y en España hace mucho que no tomaba, pero sí tengo lejos un partido o no entreno al otro día, a ver no me tomó una botella, pero alguno me tomó. Está permitido. Ahora no sé porque son 72 partidos en seis meses”, afirmó entre risas el jugador de los Denver Nuggets.

