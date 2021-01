La mejor frase de Michael Jordan que definiría quién es el GOAT de la NBA

Lo teníamos olvidado, pero le quitamos el polvo y volvió a la discusión. El debate sobre quién es el GOAT de la NBA entre Michael Jordan y LeBron James pasó a un terreno que favorece ampliamente a la leyenda viviente de los Chicago Bulls. ¿Será el argumento definitivo? Tú lo decidirás…

ESPN quiso repasar algunas de las mejores frases de Jordan durante las 15 temporadas que jugó en la NBA y… ¡Oh, sorpresa! Apareció una frase que define quién sería el GOAT entre Michael y LeBron. Bueno, aunque el mismo ‘Air’ prefiere evitar las comparaciones, cuando dijo estas dos oraciones envío un mensaje directo.

“Nunca perdí un juego. Me quedé sin tiempo”, fue la famosa frase de Michael Jordan que podría definir para muchos el debate del GOAT con LeBron. Y es que el legado de ‘Air’ fue más allá de las duelas de la NBA, al punto que sus frases también se han utilizado como motivación para el diario vivir.

“He fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. Perdí casi 300 juegos. 26 veces, se me ha confiado para hacer el tiro ganador del juego y he fallado. He fallado una y otra y otra vez en mi vida. Y es por eso que tengo éxito”, dijo Jordan.