Un nuevo argentino aparece en el horizonte de la NBA

Durante la presente temporada de la National Basketball Association (NBA), han vuelto a aparecer en escena los jugadores argentinos, como el caso de Facundo Campazzo en Denver Nuggets, y la incorporación de Gabriel Deck a Oklahoma City Thunder; sin embargo, habrá espacio para otro más.

Según dio a conocer el periodista Marc Berman, del New York Post, de cara a su futura participación en los Playoffs, los New York Knicks están planeando contratar al base Luca Vildoza, de 25 años, actualmente en el Baskonia de España, donde ganó la liga en 2020, siendo el Jugador Más Valioso.

Además, la información fue ratificada por el representante del argentino, Claudio Villanueva, que en conversación con Uno Contra Uno Radio aseguró que la franquicia está haciendo un seguimiento en detalle de su cliente, y que deberá analizar la futura oferta contra el interés de otros equipos grandes de Europa.

"Es cierto que New York Knicks está siguiendo de cerca a Luca Vildoza, pero él está muy cómodo en Baskonia, tiene un buen contrato y por dos años más. Si no pasa nada, seguirá con ese contrato. La temporada pasada también recibimos una oferta concreta de una franquicia y la rechazamos. Por ahora no hay nada seguro", aseguró el agente.