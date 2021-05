La decisión de Phoenix Suns que le daría la serie de NBA Playoffs a Los Angeles Lakers

Este jueves 27 de mayo, en el Staples Center, continúa una de las series más parejas de los Playoffs en la National Basketball Association (NBA) entre el actual campeón Los Angeles Lakers y Phoenix Suns, que ha tomado una drástica decisión en relación a su máxima figura, el base Chris Paul.

A raíz de la lesión que sufrió en el primer partido, en Arizona, en su hombro derecho, en el segundo encuentro de la llave el jugador de 36 años apenas registró 23 minutos en cancha, donde terminó con seis puntos, tres rebotes y cinco asistencias, algo bajo comparado con sus números en la temporada.

Pero todo tiene una explicación, y la baja presencia de Paul en el equipo es una orden directa del entrenador de los Suns, Monty Williams, quien dio a conocer que el base tendrá restricción de minutos en lo que resta de la serie, una medida que la "celebran" en los Lakers.

La decisión de Phoenix que celebran en los Lakers



Más allá de lo drástica que pueda ser la decisión, todo está en materia de evaluación, ya que el equipo se encuentra en Los Angeles concentrado para los próximos dos juegos de la llave, y será en la práctica previa al tercer duelo que se verá para cuántos minutos estará CP3.

"Le saqué fuera, es una decisión personal. Ha luchado. Es un guerrero, todos lo sabemos. Pero he tomado la decisión de que no juegue. No ha sido capaz de dar los pases que él quiere. Esperemos que se mejore en las próximas 48 horas", aseguró el estratega de Phoenix Suns.

Parte del juego 2 de Playoffs entre Phoenix Suns y Los Angeles Lakers (Getty)

La serie entre Phoenix y Los Angeles tendrá, al menos, tres partidos más como mínimo, siendo los dos siguientes este jueves 27 y el domingo 30, en el Estado de California, previo a volver hasta el desierto de Arizona.

Lee También