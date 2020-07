NBA de Pretemporada: así fueron los tres partidos de la tercera jornada en Orlando

Faltan exactos cinco días para que se reinicie de manera oficial la temporada 2019-2020 de la National Basketball Association (NBA), y en la burbuja del parque ESPN Wide World of Sports en Orlando, Florida, siguen los equipos poniéndose en forma de cara a la vuelta de la actividad.

La jornada de viernes arrancó con Philadelphia 76ers, que mostró una cara no vista del base australiano Ben Simmons, atreviéndose a lanzar de tres puntos, logrando uno de dos, y rozando el triple-doble, anotando 9 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias, para la victoria por 90-83 ante Memphis Grizzlies, donde el novato Ja Morant registró 7 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias, aunque el mejor fue el lituano Jonas Valanciunas, con 20 anotaciones y 11 rebotes.

Ain't this what they've been waitin' for? pic.twitter.com/Ff16rzfX6K — Philadelphia 76ers (@sixers) July 24, 2020

En segundo turno, Oklahoma City Thunder sorprendió a uno de los mejores equipos de la Conferencia Este en temporada regular, como los Boston Celtics, y con el aporte de Steven Adams y Shai Gilgeous-Alexander (con 17 puntos cada uno), los derrotó por 98-84, donde en el perdedor destacó el turco Enes Kanter, con 11 puntos y 10 rebotes.

Steven Adams, figura en el Thunder (NBA.com)

En el último juego del día, los actuales campeones Toronto Raptors sacaron su chapa y con notable participación del español Serge Ibaka, con 18 puntos en 17 minutos, reemplazando a su compatriota Marc Gasol, comando la victoria por 94-83 ante Houston Rockets, que tuvo en cancha a sus mejores figuras, Russell Westbrook, tras superar el Coronavirus, y James Harden, que logró un doble-doble de 24 puntos y 10 asistencias.

Para este sábado 25, hay en cartelera seis partidos de pretemporada, arrancando todo a las 12:00 PM (hora del Este) con Los Angeles Lakers ante Orlando Magic, luego será el turno de Milwaukee Bucks vs. Sacramento Kings (12:30 PM), Miami Heat vs. Utah Jazz (4:00 PM), Brooklyn Nets vs. San Antonio Spurs (4:30 PM), Los Angeles Clippers vs. Washington Wizards (8:00 PM), y cierra el día New Orleans Pelicans, que tiene a Zion Williamson de vuelta, enfrentando a Denver Nuggets, desde las 8:30 PM.

