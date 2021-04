Lo admitió: Robert Kraft dijo que debería haber vuelto a contratar a Tom Brady

Tom Brady es el jugador más importante de la historia de la NFL y no existe franquicia alguna que no hubiese querido topárselo por algunas temporadas. El quarterback puso en el mapa a New England Patriots, pero finalmente decidió salir tras no arreglar su contrato. Lo sucedido después está a las claras: Brady fue campeón en Tampa Bay Buccaneers y los Pats deambularon todo un año.

Robert Kraft, propietario de la franquicia de Nueva Inglaterra, fue el principal apuntado por los fanáticos por la no renovación del mejor jugador de la historia. Después de varias respuestas durante el año donde no se lo escuchaba hacer una autocrítica, finalmente admitió que podría haber hecho un poco más para retenerlo.

"Amo a Tom Brady y es genial, pero ha seguido adelante. Lo que pasó aquí el año pasado no fue algo de nuestro agrado. Tuvimos que hacer las correcciones Me hubiera encantado que se retirara como Patriota. Todo el mundo lo sabía, pero en la vida las cosas simplemente suceden de una manera que tienes que equilibrar muchas cosas”, comenzó explicando Kraft en diálogo en una entrevista, citada por Pro Football Talk.

Robert Kraft admitió que podría haber hecho más para retener a Tom Brady

El dueño reveló que los Patriots podrían haber hecho más por mantener a Brady en el equipo: “Bueno, después de 20 años con cualquier jugador, haré este compromiso con cualquier jugador en el futuro. Mire, podríamos haberlo mantenido en nuestro campamento, por contrato, pero no es lo correcto. Naturalmente, queremos ganar, pero quién sabe qué hubiera pasado si se hubiera quedado aquí. Mire lo que pasó aquí al final de su última temporada", sentenció.

Está claro que New England Patriots se equivocó en dejar marchar a Brady y no darle en contrato que quería, ya que el mariscal de campo demostró que sigue dominando a la NFL. Por el contrario, la franquicia conducida deportivamente por Bill Belichick tuvo una temporada perdedora de 7-9, por lo que debieron gastar todo el dineral que no le dieron a Tom en la agencia libre.

