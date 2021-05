El otro reencuentro: la emoción del dueño de New England Patriots por enfrentar a Tom Brady en NFL 2021

Ya no es un secreto para nadie que uno de los juegos más atractivos que tendrá la temporada 2021 de la National Football League (NFL) será el que disputen el domingo 3 de octubre en Foxborough, por la Semana 4, New England Patriots recibiendo a su ex leyenda Tom Brady con su nuevo equipo, Tampa Bay Buccaneers.

Días atrás, el propio mariscal de campo expresó sus sensaciones de regresar al Gillette Stadium por primera vez tras su salida de la institución, en marzo del 2020, donde aseguró que "es como cuando tus amigos de la escuela secundaria se encuentran con tus amigos de la universidad".

Ahora llegó la respuesta por el lado de los Patriots, mas no fue por parte de su entrenador Bill Belichick, sino que fue su máximo ejecutivo, el dueño Robert Kraft, quien conversó con TMZ Sports para expresar su emoción por recibir a Brady con otra jersey que no sea la de su equipo.

El dueño de los Patriots espera emocionado a Brady



Es que el empresario no se olvida fácilmente del paso que dejó el quarterback por la franquicia de Massachussetts, donde ganó seis trofeos Vince Lombardi en nueve apariciones en el Super Bowl, donde además conquistó cuatro trofeos al Jugador Más Valioso de esas finales.

"Estoy emocionado porque viene. Es un gran sujeto e hizo mucho por nosotros. Lo amo a Brady", aseguró Robert Kraft, quien luego puso marcha atrás en su discurso, al indicar que "deberíamos tener una noche divertida. Pero también estoy entusiasmado por la semana 1 y jugamos contra Miami Dolphins".

Robert Kraft y Tom Brady en una celebración del 2017 (Getty)

El sucesor de Brady en los Patriots



Pese a los rumores que apuntan a que su escuadra es uno de los interesados en hacerse de los servicios del mariscal de campo Aaron Rodgers, que quiere salir de Green Bay Packers, el hombre de negocios tiene muy claro quién será el titular en esa posición esta temporada.

"Estoy feliz de tener a Mac Jones (seleccionado en el NFL Draft 2021) y también estoy contento de contar con Cam Newton. Le pago mucho dinero a Bill Belichick. Él puede tomar la decisión", sentenció Kraft.

Lee También