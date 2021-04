Mensaje a Robert Kraft: Tom Brady reveló su inspiración para volver a ser campeón

Tom Brady debió afrontar críticas despiadadas desde su incursión en la NFL y el claro ejemplo es su puesto en aquel Draft del 2000. El quarterback, ya siendo el máximo campeón en la historia de la liga, siguió siendo apuntado por algunas personas, quienes cuestionaron lo que podría hacer en una nueva franquicia.

New England Patriots fue la casa de Brady durante 20 temporadas, pero el propietario de la franquicia de Nueva Inglaterra no le quiso dar el contrato pretendido por el jugador, razón por la cual se marchó a Tampa Bay Buccaneers. Aquella decisión de Robert Kraft fue lo último que faltaba.

Brady llegó a los Buccaneers, quienes formaron un equipo ideal a su alrededor con una defensa increíble y la franquicia volvió a ser campeona del Super Bowl de la NFL tras 18 años. Sin Tom era imposible, aunque el propio jugador reveló recientemente que se inspiró en sus críticos para lograrlo.

Tom Brady utilizó sus críticos en inspiración

“Siempre me motivó la gente que dice 'no puedes hacerlo'. Ya sabes, 'no eres lo suficientemente bueno, no eres lo suficientemente rápido, no eres lo suficientemente grande, no eres lo suficientemente bueno con el brazo'”, explicó el siete veces campeón de la NFL en diálogo con GMA, en un mensaje que puede ser dirigido a Kraft y la falta de confianza.

Brady está lejos de bajar los brazos y dejó claro que irá por más: "Creo que eso es una gran parte del fútbol . No se trata realmente de lo que hiciste el año pasado, es algo así como lo que harás este año, así que para mí era lo que iba a hacer por los Bucs el año pasado. Todavía me siento así”, culminó.

