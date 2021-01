Tom Brady y Tampa Bay Buccaneers no contarán con su Factor X para Final de Conferencia

Malas noticias para Tampa Bay Buccaneers. De cara a la Final de la Conferencia Nacional en National Football League (NFL) ante Green Bay Packers, en Lambeau Field, el equipo comandado por Tom Brady oficialmente no podrá con su Factor X para este duelo clave por llegar al Super Bowl LV.

El entrenador de la franquicia de Florida, Bruce Arians, confirmó que el receptor Antonio Brown no se pudo recuperar de la lesión en una de sus rodillas y finalmente no será habilitado para este compromiso, ya que no progresó la mejora como esperaban y finalmente se optó por la marginación.

"Hablé con él esta mañana y ponerlo en el avión y viajar, y que se inflame más, no tiene sentido. No estaba tan cerca de poder jugar como nos hubiera gustado, así que lo tendremos listo para el siguiente partido", aseguró el estratega de los Buccaneers.

Brown no estará en Buccaneers vs. Packers



Por su parte, Brady no ocultó sus emociones para explicar la ausencia del ex jugador de Pittsburgh Steelers, y consultado sobre esta ausencia, comentó que "es lamentable por Antonio, pero tendremos que encontrar la manera de ganar, independientemente que no esté".

Cabe señalar que Antonio Brown regresó a la NFL luego de cumplir una sanción de ocho juegos y en la presente temporada acumula 483 yardas, 45 recepciones y cuatro touchdowns, por si fuera poco, hizo la recepción más larga a un pase de Brady, con 46 yardas.

De esta manera, la chance de sumar minutos en este partido definitorio la tendrán Scotty Miller y el novato Tyler Johnson, aunque no sería descabellado que haya formaciones de doble ala cerrada con Rob Gronkowski y Cameron Brate.

Lee También